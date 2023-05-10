Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы

Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса об изнасиловании, сообщают Vesti.kz. Однако сторона защиты бразильца еще может подать апелляцию.

По информации Marca, очередная просьба бывшего защитника "Барселоны" об освобождении была отклонена судьей во вторник, 9 мая. Защита Алвеса настаивала на том, что сексуальные связи с девушкой в ночном клубе Барселоны были по обоюдному согласию. Также адвокаты заявляли, что их подопечный не покинет Испанию, оказавшись на воле.

Однако судья в очередной раз отклонил ходатайство об освобождении бывшего футболиста под залог.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса. При этом адвокат бразильца может обратиться в Апелляционный суд Барселоны.

Напомним, футболист, выступавший за "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ, с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее Алвес представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него был половой акт с жертвой.