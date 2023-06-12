"Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси

Форвард ПСЖ Неймар, выражает уверенность в том, что с приходом Лионеля Месси МЛС может рассчитывать на прогресс и развитие, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее аргентинский нападающий объявил о своем решении продолжить карьеру в клубе "Интер Майами".

"Я убежден, что Лео изменит лигу в США. Я верю, что чемпионат станет намного популярнее. Так что им всем нужно воспользоваться такой возможностью и просто наслаждаться его игрой, потому что, к сожалению, ничто не длится вечно", - сказал Неймар NBA Brazil.

Неймар и Месси вместе играли за "Барселону" и ПСЖ.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом и перешел в американский клуб "Интер Майами".



За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.