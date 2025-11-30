Мировой футбол
Чесноков узнал плохие новости из британского клуба

Ислам Чесноков. Фото: КФФ©

Шотландский "Хартс" потерял очки в третьем туре подряд. В гостях команда не смогла переиграть "Мотеруэлл" (0:0), сообщают Vesti.kz.

У клуба, который близок к подписанию контракта с казахстанцем Исламом Чесноковым, ещё недавно был солидный отрыв от конкурентов в чемпионате Шотландии. Однако две ничьих и поражение в трёх последних матчах серьёзно ударили по клубу.


После 0:0 с "Мотеруэллом" в активе "Хартс" 31 набранный балл после 14 игр. Они потеряли лидерство по потерянным очкам, так как у идущего на втором месте "Селтика" (26) есть два матча в запасе.

Ранее источник сообщал, что уже на следующей неделе 26-летний вингер должен присоединиться к команде "Хартс".