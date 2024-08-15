Чемпионат Роналду получит новую звезду? Подробности

Нападающий "Ромы" и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Аль-Кадисии", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб предлагает игроку трехлетний контракт.

Сейчас ведутся переговоры между всеми заинтересованными сторонами, чтобы согласовать все детали сделки.

Окончательного решения пока нет, ключевые детали еще обсуждаются.

Контракт Пауло с "Ромой" действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Дибала в составе сборной Аргентины становился победителем Финалиссимы (2022) и чемпионата мира (2022).

Отметим, что главной звездой чемпионата Саудовской Аравии является Криштиану Роналду из "Аль-Насра". Саудовская премьер-лига возьмет старт 22 августа.