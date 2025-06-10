Чемпион мира сменит клуб на один месяц? Известна причина

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте может сменить клубную прописку в Саудовской Аравии - "Аль-Хиляль" ведет переговоры о его аренде у "Аль-Иттихада". Об этом сообщил авторитетный инсайдер The Athletic Давид Орнштейн, передают Vesti.kz.

По его данным, сделка рассматривается как краткосрочная - Канте могут арендовать специально для участия в Клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Хотя соглашение еще не оформлено, переговоры активно продолжаются, и стороны настроены оптимистично.

34-летний Канте, становившийся чемпионом мира 20218 года, несмотря на возраст, по-прежнему остается фигурой международного уровня. Если сделка состоится, он усилит "Аль-Хиляль" - единственный саудовский клуб, допущенный к турниру.

В группе H соперниками "Аль-Хиляля" станут гранды: мадридский "Реал", австрийский "Ред Булл Зальцбург" и мексиканская "Пачука".