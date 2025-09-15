Чемпион мира по футболу завершил карьеру в 31 год

Французский защитник Самюэль Умтити объявил о завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист сообщил об этом в соцсетях.

С 1 июля Умтити является свободным агентом после окончания двухлетнего контракта с "Лиллем". Последний раз он выходил на поле в январе 2024 года.

"После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время сказать "прощай"… Я отдавал все с полной отдачей и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми имел честь работать", - написал Юмтити.

В своей публикации Умтити упомянул ключевые команды своей карьеры - французский "Лион", испанскую "Барселону", "Лилль", итальянский "Лечче", а также национальную сборную Франции.

Отметим, что футболист является чемпионом мира 2018 года. В составе французского "Лиона" он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе "Барселоны" он выиграл все национальные трофеи - по два раза Ла Лигу и Суперкубок Испании, и трижды Кубок страны.