Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 19:00
©instagram.com/fckryvbas/

Экс-игрок "Астаны" украинский защитник Даниил Бескоровайный прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны итальянского "Лацио" и шотландского "Селтика", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

Бескоровайный в сезоне-2022 выступал за "Астану" на правах аренды. В составе столичного клуба он стал чемпионом Казахстана.

- В СМИ сообщалось, что вы были в шаге от "Селтика", "Лацио" и "Динамо". Где здесь правда и ездили ли куда-нибудь на переговоры или просмотр?

- С "Динамо" не общался, возможно, только агенты разговаривали с ними. Что касается других клубов, то были переговоры, но не сложилось.

Сейчас Бескоровайный выступает на родине за "Кривбасс", который лидирует в чемпионате Украины.

В 2019 году в составе сборной Украины до 20 лет он завоевал золото на молодежном чемпионате мира.

Метки:
Астана ФК Украина Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:00
Мировой футбол
Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"
Сегодня , 16:54
Мировой футбол
Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"
Сегодня , 14:41
Мировой футбол
Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году
Сегодня , 13:33
Мировой футбол
Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"
Сегодня , 12:46
Мировой футбол
"Золотой мяч": Криштиану Роналду отказался отдать свой голос
Сегодня , 11:12
Мировой футбол
Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда на "Золотой мяч"
Сегодня , 10:36
Мировой футбол
Футболист ударил судью головой в стиле Зидана: видео
Сегодня , 10:15
Мировой футбол
Роналду разрывает Саудовскую Аравию: догнал Холанда и отметил два "юбилея"
Сегодня , 09:09
Мировой футбол
Зайнутдинов получил оценку за камбэчный матч "Бешикташа"
Вчера , 19:00
Мировой футбол
Месси сравнил ценность "Золотого мяча" и командных наград
© 2008 - 2023 ТОО «EML»