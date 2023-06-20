"Челси" подписал лучшего бомбардира Бундеслиги

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Сегодня 16:57
©instagram.com/c_nkunku

Лондонский "Челси" объявил о переходе лучшего бомбардира немецкой Бундеслиги из "РБ Лейпциг" - 25-летнего француза Кристофера Нкунку. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба, передают Vesti.kz.

Соглашение о трансфере Нкунку была достигнута еще в 2022 году. Сейчас "Челси" лишь официально подтвердил, что 1 июля Кристофер присоединится к лондонской команде. Француз подписал шестилетний контракт.

"Я невероятно счастлив присоединиться к "Челси". Было предпринято много усилий, чтобы привести меня в клуб, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и товарищами по команде, чтобы показать болельщикам "Челси", на что я способен на поле. Поиграв в Лиге 1 и Бундеслиге, теперь я хочу играть в премьер-лиге, одной из сильнейших лиг мира. Я очень рад этому вызову и буду горд носить футболку "Челси", - сказал футболист.

По данным Transfermarkt, переход Нкунку обошелся "Челси" в 60 миллионов евро.

В сезоне 2021/22 француз забил за "Лейпциг" 35 голов во всех турнирах и был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге, а также помог команде завоевать Кубок Германии.

В прошедшем сезоне Кристофер забил 16 голов и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги (вместе с нападающим "Вердера" Никласом Фюллькругом), а также снова выиграл Кубок страны.

10 раз выходил в майке сборной Франции. Ранее выступал за ПСЖ.

Напомним, что "Челси" возглавил бывший тренер "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино.

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Метки:
Челси Германия Франция Футбольные трансферы
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