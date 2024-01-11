Бывший тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что болен раком

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 21:08
©football365.com

Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что у него диагностирован неизлечимый рак, и жить ему осталось максимум около года, сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sports, Эрикссон, который был первым иностранным тренером сборной Англии с 2001 по 2006 год, отказался от своей последней должности спортивного директора в шведском клубе "Карлстад" 11 месяцев назад из-за проблем со здоровьем.

75-летний Эрикссон рассказал шведской радиостанции P1, что ему сообщили шокирующую новость после того, как он потерял сознание во время забега на 5 километров, хотя ранее был в хорошем состоянии здоровья.

"Все видят, что у меня плохая болезнь, и все думают, что это рак, так оно и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае это около года, в худшем - еще меньше. Или, в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Я не думаю, что мои врачи могут быть полностью уверены, они не могут поставить точный диагноз.

Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы думать об этом все время, сидеть дома, быть несчастным и думать, что мне не повезло, и так далее.

Легко оказаться в таком положении. Но нет, надо смотреть на положительные стороны вещей и не погружаться в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех.

Это просто появилось из ничего. И это шокирует.

Я не испытываю сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Так что это то, что есть", - сказал он.

На клубном уровне шведский специалист тренировал "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдорию", "Фиорентину", "Рому", "Бенфику" и другие команды. Признавался тренером года в Италии (2000) и Великобритании (2001).

Метки:
Швеция
Новости
Вчера , 21:08
Мировой футбол
Бывший тренер сборной Англии Эрикссон заявил, что болен раком
Вчера , 19:22
Мировой футбол
Игроки сборной Гамбии чуть не погибли во время полета: подробности
Вчера , 16:53
Мировой футбол
Неймар шокировал заявлением о Месси и ПСЖ
Вчера , 15:22
Мировой футбол
Криштиану Роналду показал смысл своей жизни
Вчера , 13:35
Мировой футбол
"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду
Вчера , 13:14
Мировой футбол
В Саудовской Аравии освистали минуту молчания по Беккенбауэру
Вчера , 12:50
Мировой футбол
Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире. "Реал" только 4-й
Вчера , 11:51
Мировой футбол
Бензема бросил Роналду и нашел новый клуб
Вчера , 00:00
Мировой футбол
Суперкомпьютер рассчитал шансы легионеров из КПЛ выиграть Кубок Азии
10 января, 22:56
Мировой футбол
Георгий Жуков сравнил зарплаты в Казахстане и Европе
© 2008 - 2024 ТОО «EML»