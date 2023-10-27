Бывший тренер ПСЖ сделал заявление о Роналду

Главный тренер катарского клуба "Аль-Духаиль" Кристоф Гальтье, возглавлявший в прошлом сезоне "Пари Сен-Жермен", высказался о нападающем саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Когда ты встречаешься с Роналду, ты мало что можешь сделать. Он забил два хороших гола, у меня нет слов, чтобы это описать. То, что он сделал, является экстраординарным для 38-летнего игрока. Мне хочется сказать, что он по-прежнему лучший игрок в мире", - сказал Гальтье.

Отметим, что "Аль-Наср" обыграл "Аль-Духаиль" (4:3) в рамках третьего тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, Роналду оформил дубль. Португалец забил 34 гола и отдал девять результативных передач в 38 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его команда не проиграла ни одного из 13 последних матчей, одержав 12 побед при одной ничьей.