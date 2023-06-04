Буффон заплакал после невыхода "Пармы" в Серию А

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Сегодня 19:00
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"Парма" по сумме двух игр проиграла "Кальяри" и не смогла отобраться в финал плей‑офф за выход в итальянскую Серию А, сообщают Vesti.kz.

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон заплакал после вылета своей команды на этой стадии.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Кальяри", а во втором "Парма" на своем поле сыграла вничью - 0:0. После игры бывший вратарь сборной Италии, не игравший из-за травмы, не сдержал слез.

Напомним, что 45-летний Буффон профессиональную карьеру начинал в "Парме", в которую вернулся в 2021 году и с которой хотел оформить путевку в Серию А. Увы, его мечте не суждено было сбыться.

В карьере Джанлуиджи также были "Ювентус", "Пари Сен-Жермен". За сборную Италии провел 176 матчей в период 1997-2018 годов.

Его контракт с "Пармой" рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Метки:
Буффон Джанлуиджи

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