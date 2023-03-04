Бриллианты и роскошная жизнь. Футболист "Арсенала" покорил девушку из Казахстана

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Сегодня 11:14
©nstagram.com/iamkatyaa

Возлюбленной английского полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мейтленд-Найлза является девушка по имени Катя, которая, по данным британских таблоидов, родилась в Казахстане. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как эффектная модель влияет на карьеру футболиста. 

Мейтленд-Найлз - один из самых талантливых воспитанников "Арсенала" новой волны, он дебютировал в основе еще в 2014 году. Вингер развивался постепенно и в 2020 году дорос до вызова в сборную Англии. А вот потом наступил определенный спад. Третий сезон подряд Эйнсли отдают в аренду. Не исключено, что это связано с бурным романом игрока с Катей. По информации СМИ, девушка родилась в Казахстане, но давно живет в Англии и является моделью. 

В прошлом году отношения Эйнсли и Кати вышли на новый уровень. Сначала игрок подарил девушке именное ожерелье, инкрустированное бриллиантами. В связи с таким роскошным подарком эмоции Кати оказались запредельными.

"Вы не понимаете, сколько я плакала от радости. Он действительно подарил мне ожерелье, сделанное на заказ с именем Катя Мейтленд-Найлс и красным сердцем. Он превзошел самого себя. Я люблю тебя, Эйнсли. Катя Мейтленд-Найлз, навсегда", - написала девушка. 

В конце 2022 года у Кати и Эйнсли родился сын. Девушка активно занимается воспитанием ребенка, но не пропускает матчи АПЛ с участием Мейтленд-Найлза. 

Однако, на футбольном поле у игрока не все так гладко. Сейчас он в очередной аренде - в "Саутгемптоне". Команда замыкает турнирную таблицу АПЛ, а сам Эйнсли пропустил уже половину игру из-за травм. 

Фото: instagram.com/iamkatyaa©

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2 Манчестер Сити 25 17 4 4 64-25 55
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 25 14 3 8 46-35 45
5 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
6 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12 Кристал Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18-42 25
14 Лестер Сити 24 7 3 14 36-42 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 25 6 6 13 18-35 24
16 Вест Хэм Юнайтед 24 6 5 13 23-29 23
17 Лидс Юнайтед 24 5 7 12 29-39 22
18 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18

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Метки:
Арсенал АПЛ Казахстан

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