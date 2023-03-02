Бразильский футболист сел на диету Роналду и чуть не умер

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Сегодня 17:29
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22-летний бразильский полузащитник "Палмейраса" Габриэль Менино рассказал Dsport, как решил скопировать диету португальской звезды Криштиану Роналду и чем это для него закончилось, передает корреспондент Vesti.kz.

"У меня был хороший вес, но я хотел измениться. Я поговорил с диетологом "Палмейраса" Миртес Станканелли и сказал ей, что буду придерживаться диеты Криштиану Роналду.

Я начал это делать, а на следующий день оба игрока, которые играли на моей позиции, получили травмы. Кто должен был выйти на поле? Я!

Диета была такой: на завтрак было яйцо и пищевые добавки. Перед тренировкой также принимались различные добавки. На обед это могли быть рыба и салат. Полдник - снова добавки. На ужин снова рыба и салат. Перед сном - снова добавки.

После разминки я даже не мог бегать. Я просто думал: "Я умру". Пять минут игры - и я не мог больше бежать. Не знаю, как он это делает", - поделился Менино.

Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют

В составе "Палмейраса", он выигрывал Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. В составе сборной страны становился чемпионом Олимпийских игр 2020 года.

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Метки:
Роналду Криштиану Бразилия

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