Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют

Фактор питания позволил Криштиану Роналду пережить один из главных пиков карьеры уже после 30 лет и оставаться элитным спортсменом до сих пор. Корреспондент Vesti.kz собрал основные факты из строгой диеты португальца и комментарии его одноклубников по этой теме.

Как и что именно ест Роналду

"Хорошая тренировка должна сочетаться с хорошей диетой. Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей и избегаю сладких продуктов. Ешьте регулярно. Если вы регулярно тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы подпитывать свое тело для лучшей производительности. Иногда я ем до шести небольших приемов пищи в день, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для выполнения каждой тренировки на высшем уровне", - сказал Кришитану в одном из интервью.

Частота приемов пищи позволяет поддерживать высокий уровень метаболизма. Роналду придерживается средиземноморской диеты. В основе его рациона цельные продукты, большое количество овощей, фруктов и много белка: нежирное куриное мясо, рыба и яйца. Красное мясо в рационе игрока встречается крайне редко.

Молодой игрок "Ювентуса" Дауда Пеетерс рассказывал о диете Роналду следующее: "Он всегда ест одно и то же. Брокколи, курица и рис. С литрами воды и, конечно, без кока-колы". Кстати, со знаменитой маркой газировки у Криштиану есть отдельная история. Во время чемпионата Европы-2020 Роналду спровоцировал скандал, когда на одной из пресс-конференций он демонстративно убрал со стола колу и показал бутылку с водой.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — GOAL (@goal) June 15, 2021

В свою очередь повар сборной Португалии Элио Лоурейро отмечал в питании спортсмена влияние мамы: "Роналду потребляет около трех тысяч калорий в день. Диета построена на рыбе, морепродуктах и овощах, а главные способы приготовления - на гриле и в духовке. Больше всего он любит дорадо, морского окуня и португальский бакаляу-а-браш (треска с яйцом и овощами) в исполнении его мамы Долорес, но его нельзя есть каждый день, потому что он содержит пятьсот калорий".

Питание Роналду поражало Эвра, игроков "Манчестер Юнайтед" и мотивировало Холанда

Абсолютная дисциплина Роналду в плане питания уже не раз публично подтверждалась его одноклубниками. Так, еще в свой первый заход в "Манчестер Юнайтед" португалец озадачил французского защитника Патриса Эвра.

"Однажды я был в гостях у Роналду. Я вам скажу: никогда не ходите на обед к нему, потому что у Криштиану вы получите один из самых скучных обедов; это салат, обычная курица и вода. Здесь нет даже газированной воды. После этого мы пошли в сад, немного потренировались, поплавали, сходили в сауну, и в какой-то момент я посмотрел на него и сказал: "Брат, мы только что закончили тренировку, зачем нам вторая?" - вспоминал Эвра.

После возвращения в Англию Роналду снова произвел впечатление на одноклубников в МЮ. Вратарь Ли Грант оценил, как с приходом Криштиану по-другому взглянули на рацион другие игроки:

"В пятницу вечером каждый футболист после ужина может позволить себе яблочный пирог, крем, шоколадные пирожные либо еще какой-нибудь десерт. Но ни один футболист не притронулся к сладкому. Такого не было никогда. Всех интересовало, чем же питается Криштиану. Что же у него в тарелке? У него только полезные продукты: крупа киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Поэтому никто не осмелился взять нездоровую пищу. Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучшее тело в команде… После меня".

Состояние формы уже далеко не молодого Роналду вдохновляло пересмотреть питание даже его молодых соперников. Так, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд скопировал диету Роналду и решил придерживаться ее, чтобы улучшить показатели.

Несмотря на переход в "Аль-Наср", где уровень местной лиги сильно отличается от АПЛ и других европейских топ-лиг, Криштиану не сбавил к себе требований по питанию и уже зарядил на этот режим партнеров по команде. Об этом, в частности, рассказал диетолог "Аль-Насра" Хосе Блеса:

"Криштиану имеет очень хорошее образование в области питания и ест самые разнообразные продукты, чтобы иметь энергию для каждой игры и тренировки, без каких-либо странных вмешательств, которые сейчас в моде. Каждый разговор с ним - это обучение. Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для работоспособности. Он носит два измерителя отдыха – кольцо и браслет.

С тех пор как он здесь, все игроки стали больше тренироваться и соблюдать более строгую диету… Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшали бы состав тела практически на 90 процентов: у них меньше жира, больше мышц, и они делают все упражнения".

Титулы, голы, реклама, звездная жизнь - это, безусловно, наследие Роналду, но факт в том, что португалец кардинально изменил представление футболистов даже в таких деталях, как питание.

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