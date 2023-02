Роналду и его диета. Чем она уникальна и почему ее копируют

Фактор питания позволил Криштиану Роналду пережить один из главных пиков карьеры уже после 30 лет и оставаться элитным спортсменом до сих пор. Корреспондент Vesti.kz собрал основные факты из строгой диеты португальца и комментарии его одноклубников по этой теме.

Как и что именно ест Роналду

"Хорошая тренировка должна сочетаться с хорошей диетой. Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей и избегаю сладких продуктов. Ешьте регулярно. Если вы регулярно тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы подпитывать свое тело для лучшей производительности. Иногда я ем до шести небольших приемов пищи в день, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для выполнения каждой тренировки на высшем уровне", - сказал Кришитану в одном из интервью.

Частота приемов пищи позволяет поддерживать высокий уровень метаболизма. Роналду придерживается средиземноморской диеты. В основе его рациона цельные продукты, большое количество овощей, фруктов и много белка: нежирное куриное мясо, рыба и яйца. Красное мясо в рационе игрока встречается крайне редко.

Молодой игрок "Ювентуса" Дауда Пеетерс рассказывал о диете Роналду следующее: "Он всегда ест одно и то же. Брокколи, курица и рис. С литрами воды и, конечно, без кока-колы". Кстати, со знаменитой маркой газировки у Криштиану есть отдельная история. Во время чемпионата Европы-2020 Роналду спровоцировал скандал, когда на одной из пресс-конференций он демонстративно убрал со стола колу и показал бутылку с водой.

