Никогда не видел такого - диетолог "Аль-Насра" о влиянии Роналду на одноклубников

Нутрициолог "Аль-Насра" Хосе Блеса рассказал о диете и фитнес-режиме Криштиану Роналду и объяснил, почему пятикратный обладатель "Золотого мяча" носит два устройства для отслеживания режима отдыха, передают Vesti.kz.

После того как Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с "Аль-Насром" в конце декабря, ему потребовалось несколько игр, чтобы привыкнуть, прежде чем вернуться в свою лучшую форму в феврале.

За последние три игры форвард забил пять голов и отдал две голевые передачи, помогая "Аль-Насру" удерживать лидерство в Саудовской профессиональной лиге.

Легенда "Манчестер Юнайтед" доказал, что возраст действительно не имеет значения, и в 38 лет не собирается отставать. Это связано с его преданностью фитнесу и диете.

Как пишет Sportskeeda, нутрициолог "Аль-Насра" Хосе Блеса рассказал о диете и режиме отдыха Криштиану Роналду, отдавая дань уважения самоотверженности португальца.

Блеса также рассказал, что строгий фитнес-режим Роналду положительно влияет на "Аль-Наср".

