Бразильская легенда о Роналду в Саудовской Аравии: Иногда игроков обманывает большой контракт

Ривалдо высказался о переходе Криштиану Роналду в саудовский "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

Легенда сборной Бразилии Ривалдо считает, что 38-летний игрок может быть несчастлив в своем новом окружении.

"Я понимаю, что иногда игроков обманывает большой контракт, который они подписывают в Саудовской Аравии, но жизнь там более закрытая, и футбол не всегда так прост, как ожидалось. Так, вы, возможно, переживаете фазу некоторого разочарования и размышлений. Если деньги, которые вы получаете, компенсируют не очень счастливую жизнь, которой вы живете прямо сейчас...", - сказал Ривалдо Mundo Deportivo.

Бразилец считает, что Криштиану должен вернуться в Испанию.

"Для него и для футбола было бы хорошо, если бы Криштиану Роналду вернулся в "Реал Мадрид", чтобы завершить карьеру. Конечно, болельщики должны понимать, что они не могут требовать от него того же, что и в 25 или 26 лет, но он все еще может помочь клубу в новых завоеваниях", - добавил он.

Роналду покинул после чемпионата мира в Катаре присоединился к "Аль-Насру" по контракту до 2025 года, но клуб не раскрыл никаких финансовых подробностей. СМИ оценивают контракт Роналду более чем в 200 миллионов евро (214,04 миллиона долларов). С тех пор пятикратный обладатель Золотого мяча забил 12 голов.

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Ранее сообщалось, что ранее "Реал" предложил футболисту роль посла или пост в спортивном руководстве команды. Также стало известно о том, что девушка португальца Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Испанию.

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