Роналду возвращается в Англию? Найден покупатель

Португальский нападающий Криштиану Роналду может вернуться в английскую премьер-лигу, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналистов портала Goal.com, в трансфере 38-летнего бомбардира серьезно заинтересован английский "Ньюкасл" и уже готов сделать предложение. Сейчас звезда мирового футбола выступает в чемпионате Саудовской Аравии за местный "Аль-Наср". Также руководство "сорок" планирует подписать бразильца Неймара.

Роналду перешел в "Аль-Наср" на правах свободного агента в январе 2023 года. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный на 2,5 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что он столкнулся с проблемами адаптации к новой культуре и стране, а также испытывает трудности из-за языкового барьера и собирался вернуться в Мадрид.

Сообщалось, что ранее "Реал" предложил футболисту роль посла или пост в спортивном руководстве команды. Также стало известно о том, что девушка португальца Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Европу.

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