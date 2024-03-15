Брат Роналду сделал неожиданное признание о Месси

Двоюродный брат португальской звезды Криштиану Роналду Нуну Вивейрос откровенно высказался о соперничестве с аргентинским футболистом Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

"Мне бы хотелось, чтобы Роналду и Месси играли в одной команде. Это то, что я хотел бы увидеть. Если вам нравится Роналду, не говорите плохо о Месси. Если тебе нравится Месси, то не говори плохо о Роналду", - отметил Вивейрос.

39-летний Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги португалец провел 21 матч, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

36-летний Месси, в свою очередь, летом 2023-го пополнил состав "Интер Майами". В активе аргентинца три гола в трех матчах МЛС.

Лео является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Это на три награды больше, чем у Криштиану.