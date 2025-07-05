"Боялись сломать Месси - это же восемь Золотых мячей". Экс-защитник "Интер Майами"

Экс-защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вспомнил об отношении в команде к Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz. 34-летний украинский защитник защищал цвета американского клуба с 2023 по 2025 год.- Были моменты, когда ты его переезжал? Честно?
- Были. Мы старались не слишком жестко с ним играть.
- Ты просто потом в рабстве у него бы остался.
- Не говорили. Все и так понимали. Ты не хочешь сломать чудака, у которого восемь "Золотых мячей".
- Жизнь перед глазами не пробежала?
- Да, косил газон. Однажды я был… Я не хотел, но ты же знаешь, что это контактный вид спорта. Я ему наступил на галик, очень сильно наступил. Я видел, что до крови. Я попросил прощения. Он сказал, что все нормально.
- Нет, просто вижу, как мой контракт разрывают и я еду обратно, - сказал бывший защитник "Интер Майами" в подкасте Дениса Бойко.
Напомним, Месси, в карьере которого были испанская "Барселона" и французский ПСЖ с 2023 года выступает за "Интер Майами". На счету аргентинца рекордные восемь "Золотых мячей".