"Боялись сломать Месси - это же восемь Золотых мячей". Экс-защитник "Интер Майами"

Экс-защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов вспомнил об отношении в команде к Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz. 34-летний украинский защитник защищал цвета американского клуба с 2023 по 2025 год.

- Были моменты, когда ты его переезжал? Честно?

- Были. Мы старались не слишком жестко с ним играть.

- Не говорили. Все и так понимали. Ты не хочешь сломать чудака, у которого восемь "Золотых мячей".

- Да, косил газон. Однажды я был… Я не хотел, но ты же знаешь, что это контактный вид спорта. Я ему наступил на галик, очень сильно наступил. Я видел, что до крови. Я попросил прощения. Он сказал, что все нормально.

- Вам не говорили "ребята, это Месси, к нему не подходите"?- Ты просто потом в рабстве у него бы остался.- Жизнь перед глазами не пробежала?

- Нет, просто вижу, как мой контракт разрывают и я еду обратно, - сказал бывший защитник "Интер Майами" в подкасте Дениса Бойко.

Напомним, Месси, в карьере которого были испанская "Барселона" и французский ПСЖ с 2023 года выступает за "Интер Майами". На счету аргентинца рекордные восемь "Золотых мячей".



