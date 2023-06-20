Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин заявил, что не планирует переходить в команду из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" предлагал английскому клубу 60 миллионов евро за 30-летнего футболиста, а самому игроку - четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 30 миллионов.

"У меня много дел в премьер‑лиге. Деньги для меня сейчас не имеют значения, важно играть в футбол, выступать в моей любимой лиге. Я хочу больше играть за "Тоттенхэм" в премьер‑лиге", - приводит слова южнокорейского форварда football.london.

Сон Хын Мин выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года и провел 372 матча, забив 145 голов.

"Аль-Иттихад" ранее уже заключил соглашение с обладателем "Золотого мяча" Каримом Бензема. Кроме того, по данным СМИ, в ближайшее время к команде присоединится чемпион мира в составе сборной Франции и игрок "Челси" Н'Голо Канте.