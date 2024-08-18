Болельщики "выгнали" Роналду после разгромного камбэка

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Вчера 18:45
©instagram.com/alnassr

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызвал неожиданную реакцию болельщиков после поражения в Суперкубке страны от "Аль-Хиляля", передает Vesti.kz.

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Его клуб проиграл со счетом 1:4, тогда как после первого тайма вел 1:0. Единственный гол в составе "Аль-Насра" забил Роналду.

В итоге, в комментариях под постом официального аккаунта клуба в Instagram, болельщики попросили Роналду уйти в другую команду, раскритиковав "Аль-Наср"

"Клянусь, "Аль-Наср" не заслуживает Роналду", - отметил один.

"Прошу Вас Роналду, уходите в другой клуб", - заявил другой.

"Криштиану, вам лучше уехать в Европу. Здесь вас не понимают", - подчеркнул третий.

"Роналду уходите в Леверкузен, там есть нормальная команда", - подытожил еще один комментатор.


Метки:
Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия

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