Главный тренер "Аль-Иттихада" Лоран Блан и форвард Карим Бензема признали превосходство "Аль-Насра" после поражения со счетом 0:2 в матче четвертого тура Саудовской Про-лиги, сообщают Vesti.kz. По их словам, соперник выглядел увереннее и действовал на более высоком уровне.

Одним из главных героев встречи стал 40-летний Криштиану Роналду - именно он забил второй мяч и окончательно снял вопросы о победителе дерби.

Аль-Наср" намного сильнее "Аль-Иттихада". Это правда, которую не хочется слышать", — цитирует слова Блана Goal.

"Нам противостояла более сильная команда, чем "Аль-Иттихад". Такова правда", - добавил Бензема.

Напомним, "Аль-Наср" набрал 12 очков из 12 возможных и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии.

У "Аль-Иттихада" девять баллов и второе место.