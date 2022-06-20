Иранский "Трактор" объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Помимо этого поста, экс-наставник "Кайрата" будет исполнять должность технического директора.

"Известный специалист, имеющий блестящую историю в европейском футболе, будет курировать подготовку взрослой команды "Трактора" к сезону премьер-лиги, а также весь футбол клуба. В частности, деятельность академии на низовом уровне, и необходимо обеспечивать профессиональную инфраструктуру клуба в течение трех-пяти лет. Он призван сделать "Трактор" неоспоримой силой азиатского футбола", - говорится в сообщении иранского клуба.

Отметим, что "Трактор" изначально вел переговоры с другим тренером. Но когда тот отказался от предложенного контракта, "Трактор" переключился на переговоры с Бердыевым.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня. Алматинский клуб возглавил Кирилл Кекер.