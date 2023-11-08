Бензема "уволил" главного тренера своего клуба

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Сегодня 10:23
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Саудовский "Аль-Иттихад", цвета которого защищает французский форвард Карим Бензема, уволил португальского тренера Нуну Эшпириту Санту, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, с Санту решили расторгнуть контракт после всесторонней оценки выступления команды в последних играх.

При этом ранее стало известно о натянутых отношениях Бензема с Санту. Отмечалось, что тренер не просил руководство его подписывать, тогда как футболист пожаловался боссам клуба, что чувствует себя неуютно в команде и сталкивается с непрофессиональным отношением к себе со стороны тренерского штаба.

49-летний Санту возглавлял "Аль-Иттихад" с 2022 года. В его карьере также были "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон", "Порту", "Валенсия", "Риу Аве".

35-летний Бензема перешел в "Аль-Иттихад" этим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

На данный момент "Аль-Иттихад" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 12 матчах.

Метки:
Саудовская Аравия
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