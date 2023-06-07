Бензема подписал контракт с новым клубом

Французский нападающий Карим Бензема официально стал игроком "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Бензема заработает 200 миллионов евро за два года. Его контракт рассчитан до 2026 года.

"Бензема здесь 🤩✍️. Новый тигр будет рычать 🐅. Добро пожаловать на Иттихад!", - сообщается в соцсетях клуба.

Новый клуб Бензема стал чемпионом Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср", в составе которого играет Криштиану Роналду.

Ранее Бензема выступал за "Реал", игроком которого он стал в 2009 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".