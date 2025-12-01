Бабаян официально получил назначение в клуб из Узбекистана

ФК "Андижан" объявил о назначении на пост главного тренера специалиста из Узбекистана Самвела Бабаяна, сообщают Vesti.kz.

54-летний специалист за годы тренерской карьеры он успел поработать во главе сразу нескольких известных команд. Под его руководством выступали "Пахтакор", "Навбахор", латвийский "Спартак", "Локомотив" и китайский "Чанчунь Ятай". Кроме того, он возглавлял и национальную сборную Узбекистана.

11 игроков из состава сборной Узбекистана, пробившейся на чемпионате мира 2026 года и 12 игроков из команды, прошедшей отбор на Олимпийские игры 2024 года, тренировались под руководством Бабаяна. Клубы, которыми руководил этот специалист, никогда не занимали мест ниже третьего.



