"Алга, Казахстан": итальянский чемпион мира обратился к фанатам

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Сегодня 12:55
©instagram.com/marcomaterazzi

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци обратился к казахстанцам у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Спасибо Казахстан за теплый прием!
Алга, Казахстан", - написал он на своей странице в Instagram.

Легендарный итальянец находился в столице Казахстана с частным визитом.

Клубная карьера Матерацци прошла в "Мессине", "Тор ди Квинто", "Марсале", "Трапани", "Перудже", "Карпи", "Эвертоне", "Интере" и "Ченнайине". В сборную Италии привлекался с 2000 по 2008 год, в ее составе становился чемпионом мира 2006 года в Германии.

С "Интером" выигрывал Серию А (5 раз), Кубок (4) и Суперкубок Италии (4), Лигу чемпионов (1), клубный чемпионат мира (1).

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