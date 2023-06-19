Александр Меркель провел переговоры с турецким клубом - источник

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель провел переговоры с турецким клубом "Сакарьяспор", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на журналиста Догру Сулеймана.

Ранее бывший игрок национальной команды выступал за другой турецкий клуб "Газиантеп", который с Суперлиги. Одноименный город, где базируется команда, в феврале серьезно пострадал из-за разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны.

"Руководство "Сакарьяспора" продолжает вести переговоры о приобретении качественного игрока на позицию 10-го номера перед новым сезоном. Сообщается, что руководство, ищущее игрока, который сможет поддержать атакующую силу команды, ведет переговоры с албанским футболистом Деви Брегу из "Болуспора" и немецким игроком Александром Меркелем из "Газиантеп ФК", - пишет источник.

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Нидерланды), "Адмиру Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пизу", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия) и "Газиантеп" (Турция). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.