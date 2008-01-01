Александр Меркель обратился к казахстанским болельщикам

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии Александр Меркель поздравил соотечественников с праздником, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"С Днем Независимости Казахстана", - написал он на своей странице в Instagram.



28-летний Меркель начал привлекаться в национальную команду пять лет назад. Нынешний сезон он проводит в Саудовской Аравии, до этого играл за нидерландский "Хераклес". Также в его карьере были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие клубы.