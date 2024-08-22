"Аль-Наср" закрыл рот Роналду: у клуба проблемы?

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Сегодня 14:45
©ФК "Аль-Наср"

У клуба португальской звезды футбола Криштиану Роналду - саудовского "Аль-Насра" появились серьезные проблемы с финансированием, передает Vesti.kz со ссылкой на essentiallysports.com.

Клуб запрашивал деньги на усиление состава у Саудовского инвестиционного фонда, но получил отказ. Из-за этого в отставку ушли президент "Аль-Насра" и несколько членов правления команды.

При этом Роналду знает о кризисе внутри клуба, и его раздражает возникшая неопределенность.

И все же публично 39-летний португалец не высказывается о происходящем, в команде его попросили молчать о внутренних проблемах.

Криштиану играет за команду с 2023 года. Его контракт действителен до конца футбольного сезона.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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