"Аль-Наср" с Роналду вышел в четвертьфинал Кубка короля

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Сегодня 10:30
©twitter.com/AlNassrFC

"Аль-Наср" победил "Аль-Иттифак" и вышел в 1/4 финала Кубка короля, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол был забит на 107-й минуте дополнительного времени, его автором стал Садио Мане.

При этом команды доигрывали матч вдесятером. У "Аль-Насра" красную карточку в конце первого тайма заработал Талиска. У "Аль-Иттифака" на 89-й минуте удалился Али Хазази.

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отыграл полный матч, получив на 12-й минуте предупреждение.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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