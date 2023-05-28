"Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство

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Сегодня 07:23
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"Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, оступился в выездном матче с "Аль-Иттифаком" в рамках 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии и утратил шансы на чемпионство, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Юссуфа Ниакате на 43-й минуте. На это гости ответили точным ударом Луиса Густаво на 56-й.

Таким образом, "Аль-Наср", имея в своем активе 64 балла, осел на втором месте турнирной таблицы и потерял шансы на чемпионство за тур до конца чемпионата, отстав от лидирующего "Аль-Иттихада" на пять баллов.

38-летний Роналду перешел в "Аль-Наср" 30 декабря, с тех пор он провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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