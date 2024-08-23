"Аль-Наср" оконфузился в матче с голом Роналду

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Сегодня 08:31
©x.com/AlNassrFC

"Аль-Наср" провел матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Раеда", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте португальская звезда Криштиану Роналду с передачи Садио Мане открыл счет. Для португальца это первый гол в новом сезоне саудовской Про лиги.

Впрочем, на 49-й минуте игрок гостей Мохамед Фоузаир с пенальти восстановил равновесие.

На 76-й минуте Роналду забил второй гол, но он был отменен. А на 101-й минуте был отменен пенальти в ворота "Аль-Раеда".

Отметим, что обе команды совместно получили восемь желтых карточек - три у "Аль-Насра" и пять у "Аль-Раеда".

Примечательно, что на 48-й минуте защитник "Аль-Насра" Эмерик Лапорт получил второе предупреждение, но после просмотра VAR красная карточка была отменена.

Напомним, в прошлом сезоне клуб Роналду занял второе место в Саудовской Про-Лиге, а "Аль-Раед" стал 12-м.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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