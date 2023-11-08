"Аль-Наср" одержал волевую победу в азиатской ЛЧ после исключения из состава Роналду

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Сегодня 08:47
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Саудовский "Аль-Наср" обыграл катарский "Аль-Духаиль" в четвертом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Аль-Насра". При этом гости проигрывали 0:1, но впоследствии сумели не только отыграться, но и добиться волевой победы. В составе саудовского клуба дубль оформил Талиска (27-я минута, 37-я и 65-я). У хозяев дубль сделал Филиппе Коутинью (8-я, 80-я с пенальти). В то же время у "Аль-Духаиля" на 90+2-й минуте был удален Халед Мохаммед.

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" набрал 12 очков и занимает первое место в группе Е. За ним идут  "Персеполис" (7), "Истиклол" (2) и "Аль-Духаиль" (1).

Отметим, что нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил эту игру, так как был исключен из состава. О причинах можно прочитать здесь.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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