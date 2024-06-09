"Аль-Наср" нацелился на топового экс-одноклубника Роналду

Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, вратарем заинтересован нынешний клуб Криштиану Роналду саудовский "Аль-Наср", который уже ведет переговоры о его трансфере.

"Ювентус" готов рассмотреть сделку, поскольку ожидает пополнения состава Микеле ди Грегорио из "Монцы". Однако окончательное решение о переходе в "Аль-Наср" остается за Щенсны.

В минувшем сезоне 34-летний голкипер провел 35 матчей в Серии А и пропустил 30 голов. Роналду вместе с польским голкипером ранее защищал цвета "Ювентуса".