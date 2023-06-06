"Аль-Наср" нашел Роналду нового звездного партнера

Саудовский "Аль-Наср", в котором выступает португалец Криштиану Роналду, намерен осуществить трансфер именитого футболиста, сообщают Vesti.kz.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Саудовский Аравии заинтересован в услугах полузащитника "Челси" Н'Голо Канте.

Сам француз хочет остаться в "Челси", однако стороны не ведут переговоры о новом соглашении уже на протяжении двух месяцев. На данный момент лондонцы поставили продление контракта с 32-летним футболистом на паузу.

Ситуация намерен воспользоваться "Аль-Наср", который готов серьезно потратиться, чтобы заполучить опытного полузащитника "Челси".

В сезоне-2022/23 Канте провел девять матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Французский хавбек пропустил большую часть игр своей команды из-за травмы.