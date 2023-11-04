"Аль-Наср" нашел Роналду нового партнера за 100 миллионов

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Сегодня 16:04
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Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" и сборной Уругвая Джорджиан Де Арраскаэта стал трансферной целью для саудовского "Аль-Насра", цвета которого защищает звездный португалец Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По информации бразильских СМИ, в ближайшее время поступит предложение по Де Арраскаэте, а сумма его трансфера оценивается в 100 миллионов бразильских реалов.

Отмечается, что предложения по данному игроку поступали и раньше, но тогда "Фламенго" не хотел его отпускать. А сейчас наступил другой момент - более подходящий для продажи футболиста.

Также сообщается, что Де Арраскаэта проводит не лучший сезон за нынешний клуб, периодически подвергается критике за плохую форму и отсутствие стабильной игры на поле.

Несмотря на все это, он остается одним из основных игроков "Фламенго". Однако болельщики клуба хотят, чтобы он перешел в "Аль-Наср".

29-летний Де Арраскаэта выступает за "Фламенго" с 2019 года, контракт с ним рассчитан до 31 декабря 2026 года.

В его карьере также были бразильский "Крузейро" и уругвайский "Дефенсор Спортинг".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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