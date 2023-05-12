"Аль-Наср" нашел нового тренера. Роналду уже с ним работал

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Сегодня 13:52
©ФК "Аль-Наср"

"Аль-Наср" нашел нового кандидата на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz. Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду уже работал с этим специалистом.

По информации журналиста Руди Галетти, вакантный пост может занять Массимилано Аллегри. Внутри клуба продолжают обсуждать возможных кандидатов на эту должность, и одним из вариантов является нынешний главный тренер "Ювентуса". Именно в туринском клубе Роналду играл под руководство Аллегри.

Отмечается, что "Аль-Наср" готовит официальное предложение для итальянского специалиста.

В данный момент пост исполняющего обязанности главного тренера "Аль-Насра" занимает Динко Еличич. Хорват возглавил клуб в середине апреля после отставки Руди Гарсии. Последним, как сообщалось, был недоволен Роналду.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2021 года. Контракт специалиста с итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

После 26 туров "Аль-Наср" набрал 57 очков и занимает второе место в лиге Саудовской Аравии, отставая от лидирующего "Аль-Иттихада" на пять баллов.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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