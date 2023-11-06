"Аль-Иттихад" с Бензема и Канте сенсационно проиграл клубу из Ирака в Азиатской Лиге чемпионов

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Саудовский "Аль-Иттихад" проиграл иракской "Аль-Куве" в матче Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

Встреча четвертого тура группового этапа в квартете X, сыгранная в Ираке завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 44-й минуте Али Джазим открыл счет, а на 52-й Моханнад Абдулрахим удвоил преимущество иракского клуба.

Звездные игроки "Аль-Иттихада" Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок. Однако французские игроки ничем не смогли помочь своему клубу.

Отметим, что "Аль-Иттихад" лидирует в квартете, набрав девять очков. "Аль Кува" с семью баллами занимает второе место, а иранский "Сепахан", набрав четыре очка занимает третью строчку. У АГМК из Узбекистана нет набранных очков.

Метки:
Ирак Саудовская Аравия

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