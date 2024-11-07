"Аль-Хиляль" нашел новую звезду вместо Неймара

Будущее Неймара в "Аль-Хиляле" становится туманным. Бразилец из-за травмы толком не играл и близок к уходу из команды, передают Vesti.kz.

По информации Еl Nacional, "Аль-Хиляль" принял решение искать замену Неймару и нацелился на форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, у которого контракт с английской командой истекает в 2025 году. Египтянину не удалось договориться о его продлении, чем решил воспользоваться саудовский клуб.

Отмечается, что "Аль-Хиляль" уже начал переговоры о подписании Салаха, и переговоры идут полным ходом. Ожидается, что саудиты предложат египтянину многомиллионный контракт, от которого будет сложно отказаться.

Неймар провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись двумя результативными передачами. До перехода в "Аль-Хиляль" в прошлом году он играл за "Пари Сен-Жермен", "Барселону" и "Сантос".

Салах сыграл 10 матчей в текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), забив 7 голов и сделав 5 ассистов.