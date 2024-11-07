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"Аль-Хиляль" нашел новую звезду вместо Неймара

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Будущее Неймара в "Аль-Хиляле" становится туманным. Бразилец из-за травмы толком не играл и близок к уходу из команды, передают Vesti.kz.

По информации Еl Nacional, "Аль-Хиляль" принял решение искать замену Неймару и нацелился на форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, у которого контракт с английской командой истекает в 2025 году. Египтянину не удалось договориться о его продлении, чем решил воспользоваться саудовский клуб.

Отмечается, что "Аль-Хиляль" уже начал переговоры о подписании Салаха, и переговоры идут полным ходом. Ожидается, что саудиты предложат египтянину многомиллионный контракт, от которого будет сложно отказаться.

Неймар провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись двумя результативными передачами. До перехода в "Аль-Хиляль" в прошлом году он играл за "Пари Сен-Жермен", "Барселону" и "Сантос".

Салах сыграл 10 матчей в текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), забив 7 голов и сделав 5 ассистов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2 Манчестер Сити 10 7 2 1 21-11 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 22-11 16
8 Брайтон энд Хов Альбион 10 4 4 2 17-14 16
9 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
12 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13 Манчестер Юнайтед 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед 10 3 2 5 13-19 11
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17 Кристал Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 10 0 3 7 14-27 3

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