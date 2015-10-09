Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 09:05
 

"Актобе"? Бывшая звезда "Реала" определился с новым клубом

  Комментарии

Поделиться
"Актобе"? Бывшая звезда "Реала" определился с новым клубом ©instagram.com/timberwolves

Атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в МЛС. Колумбийский футболист подписал контракт с "Миннесотой Юнайтед", сообщает официальный сайт американского клуба.

Поделиться

Атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в МЛС. Колумбийский футболист подписал контракт с "Миннесотой Юнайтед", сообщает официальный сайт американского клуба.

Родригес перешёл в команду в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2026 года, при этом у "Миннесоты" предусмотрена опция продления контракта до конца того же года.


До переезда в США Хамес выступал за мексиканский "Леон", цвета которого защищал с начала 2025 года. За этот период полузащитник провёл 34 матча, забив пять мячей и отдав девять результативных передач.

За карьеру Хамес Родригес выступал за ряд европейских топ-клубов, включая мадридский "Реал", где он провёл одни из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что интерес к Хамесу проявляет казахстанский "Актобе", который ранее подписал именитого португальца Нани. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 01:00   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Реал М
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!