Англия
Сегодня 15:57
 

В МЮ приняли решение по трансферу Роналду

В МЮ приняли решение по трансферу Роналду ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду недоволен своей ролью в команде и продолжает игнорировать матчи, сообщают Vesti.kz.

В СМИ ранее появлялась информация, что 41-летний португалец всерьез рассматривает вариант с уходом из клуба и сменой чемпионата.

По данным издания The I paper, возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед" практически исключено. "Красные дьяволы" не рассматривают вариант с третьим пришествием звездного форварда. Напомним, Криштиану защищал цвета манкунианцев в 2003–2009 годах, а затем вернулся в клуб в 2021–2022 годах.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года. Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до конца июня 2027 года.

