Столичный клуб усилился легионером за 262 миллиона

Нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком столичного "Жениса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Астаны.

Последним клубом 28-летнего нападающего был сербский "Нови Пазар". Отмечается, что приход опытного и физически мощного форварда должен заметно усилить атакующую линию команды.

Новичок "Жениса" прошёл подготовку в академии датского "Мидтьюлланна" и выступал в Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем нападающий играл в высших лигах Эстонии, Бельгии, Украины и Дании, зарекомендовав себя как результативный, универсальный и скоростной футболист.

Трансферная стоимость Иеде составляет 450 тысяч евро (262 миллиона тенге).

