Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:01
 

Столичный клуб усилился легионером за 262 миллиона

  Комментарии

Поделиться
Столичный клуб усилился легионером за 262 миллиона Самсон Иеде. Фото: ФК "Женис"©

Нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком столичного "Жениса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Астаны.

Поделиться

Нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком столичного "Жениса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Астаны.

Последним клубом 28-летнего нападающего был сербский "Нови Пазар". Отмечается, что приход опытного и физически мощного форварда должен заметно усилить атакующую линию команды.

Новичок "Жениса" прошёл подготовку в академии датского "Мидтьюлланна" и выступал в Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем нападающий играл в высших лигах Эстонии, Бельгии, Украины и Дании, зарекомендовав себя как результативный, универсальный и скоростной футболист.

Трансферная стоимость Иеде составляет 450 тысяч евро (262 миллиона тенге).


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 февраля 22:30   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Бетис
Бетис
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Бетис
Проголосовало 25 человек

Реклама

Живи спортом!