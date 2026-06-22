Адиев расторг контракт с новым клубом и обратился в ФИФА

Бывший тренер сборной Казахстана по футболу, российский специалист Магомед Адиев, покинул белорусский "Витебск", передают Vesti.kz.

Конфликт с руководством "Витебска"

Тренер в одностороннем порядке разорвал контракт, заявив о неуважительном отношении со стороны руководства клуба.

По информации правовой компании, представляющей интересы специалиста, ситуация вокруг его работы в клубе развивалась в несколько этапов. Сначала Адиеву запретили находиться на скамейке запасных во время матча против "Минска". После окончания встречи руководство потребовало от него в течение двух часов предоставить развернутый отчёт о действиях команды.

Позднее тренера временно направили в молодёжную команду сроком на 11 дней.

В юридической компании подчеркнули, что подобные решения со стороны клуба фактически свидетельствуют о намерении прекратить сотрудничество.

"Клуб лишь подтвердил своё негативное отношение к Адиеву, а именно — желание избавиться от него и продолжать препятствовать в исполнении им прямых трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава", — цитирует слова представители организации Euro-football.ru.

Новый тренер и обращение в ФИФА

После ухода Адиева его пост занял другой российский специалист — Филипп Соколинский.

Сам Магомед Адиев уже обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием взыскать с "Витебска" компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Карьера специалиста

Адиев возглавил белорусский клуб в конце апреля 2026 года. Ранее он работал с карагандинским "Шахтёром", грозненским "Ахматом", подмосковными "Химками" и самарскими "Крыльями Советов".

Особенно успешно специалист проявил себя в сборной Казахстана (2022–2024), став самым результативным тренером в истории команды. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи отбора Евро-2024 и выиграла Лигу наций УЕФА (дивизион C), поднявшись в более высокий дивизион.

Адиев вспомнил о важном опыте работы в казахстанском клубе.