3 миллиона человек подписались на инстаграм "Интер Майами" после объявления о переходе Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:57
©ФК "Интер Майами"

Традиционный эффект от прихода суперзвезды переживают социальные сети "Интера Майами", который недавно объявил о трансфере Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Когда появились первые инсайдерские новости о том, что аргентинец перейдет в американский клуб, на инстаграм "Интер Майами" было подписано 1,2 миллиона человек.

Спустя три часа после официального объявления со стороны Месси и "Интер Майами" - это число составляло уже 2,2 миллиона фолловеров. На данный момент эта цифра составляет 4,2 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из ПСЖ от инстаграма французского клуба отписались более 1,7 миллиона человек. Нападающий покинул парижан в статусе свободного агента.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель
Новости
Сегодня , 10:57
Мировой футбол
3 миллиона человек подписались на инстаграм "Интер Майами" после объявления о переходе Месси
Сегодня , 10:06
Мировой футбол
"Они обезумели". Стало известно о реакции клуба Саудовской Аравии на переход Месси в "Интер Майами"
Сегодня , 09:52
Мировой футбол
Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры
Сегодня , 09:25
Мировой футбол
Роналду прокомментировал переход Бензема в клуб Саудовской Аравии
Сегодня , 08:43
Мировой футбол
Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
Сегодня , 08:06
Мировой футбол
"Интер Майами" официально объявил о переходе Месси
Сегодня , 07:49
Мировой футбол
Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"
Сегодня , 02:12
Мировой футбол
"Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
Сегодня , 01:45
Мировой футбол
Лионель Месси официально объявил о переходе в "Интер Майами"
Вчера , 22:40
Мировой футбол
Месси объявит свой новый клуб в ближайшие часы - инсайдер
© 2008 - 2023 ТОО «EML»