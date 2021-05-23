20-летний казахстанец забил первый гол за клуб из Беларуси и принес ему победу

"Энергетик-БГУ" одержал победу над "Слуцком" в матче десятого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Борисове и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 20-летний казахстанец Бакдаулет Зульфикаров. Полузащитник отличился на 75-й минуте, а голевой ассист ему отдал футболист сборной Казахстана Владислав Васильев.

Отметим, что для Зульфикарова этот гол стал дебютным за белорусский клуб. В "Энергетике-БГУ" он дебютировал в апреле.

В чемпионате Беларуси клуб казахстанцев занимает 11-е место.

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