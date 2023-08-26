20-летний футболист повторил рекорд Роналду

Новичок "Реала" Джуд Беллингем забил три гола в трех сыгранных матчах и повторил рекорд португальской звезды Криштиану Роналду, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках третьего тура чемпионата Испании мадридский "Реал" встречался с "Сельтой". "Королевский" клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0 и единственный гол забил Беллингем.

По данным Opta, 20-летний полузащитник стал третьим игроком после Роналду и Уэсли Снейдера, сумевшим отметиться голом в каждом из трех первых матчей за "сливочных".

Напомним, что "Реал" купил Беллингема у дортмундской "Боруссии" этим летом. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Джуд заключил с мадридским грандом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года.