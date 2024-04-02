Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Кобби Майну возглавил рейтинг самых подорожавших футболистов мира, передает Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

18-летний Майну поднялся в цене на 29 миллионов евро. Теперь его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

Следом за ним расположились Пау Кубарси из "Барселоны" (+23,5 миллиона) и Александр Павлович "Бавария" (+23 миллиона).

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Добавим, что Майну с 2014 года играл за молодежные команды "Юнайтед", а в 2022 году дебютировал за основу. В этом сезоне он открыл счет своим голам за основной состав, поразив ворота в кубковой игре против "Ньюпорт Каунти". Следом он забил в ворота "Вулвэрхэмптона" мяч, который был признан лучшим в АПЛ в феврале.

В марте футболист провел свою первую игру за сборную Англии. Он успел принять участие во встречах с Бразилией и Бельгией. Также в прошлом сезоне он был удостоен награды лучшего игрока АПЛ.

В нынешнем сезоне Майну провел за за "МЮ" 21 матч, в которых забил два мяча. В данный момент "красные дьяволы" занимают шестое место в турнирной таблице. После 29 матчей "маникунианцы" набрали 48 очков.