"Я хочу и после карьеры здесь жить". Большое интервью Игиты – об отказе сборной Бразилии, казахском языке и шансах на Евро

Автор: Юлия Милова

Сборная Казахстана по футзалу готовится выступить на финальной стадии чемпионата Европы, который стартует в Нидерландах.

В преддверии турнира капитан команды Лео Игита дал большое видеоинтервью корреспонденту Vesti.kz. Первый номер сборной оценил шансы команды на Евро, отметив, почему будет сложнее выступить, чем на чемпионате мира, где сборная заняла четвертое место.

Также Игита, пятикратный лучший вратарь мира, рассказал о своей жизни в Казахстане, который принес ему успех в профессиональной карьере, признался, как отказал сборной Бразилии и даже заговорил на казахском языке.

"У меня было много предложений. Было бы странно, если бы у лучшего вратаря мира не было предложений. (смеется) Казахстан - моя жизнь, сейчас - моя страна. Моя семья здесь привыкла, моя дочка здесь учится. Поэтому нужно такое предложение, которому я бы вообще не смог сказать "нет". А пока такого не было.

Финансовая сторона тоже важна. Все команды, которые меня приглашали, ведут борьбу за первое место, а "Кайрат" тоже за него борется. В Казахстане у меня стабильность в жизни, в команде хорошие отношения, я лидер, капитан команды. Просто так не уеду отсюда.

Нужно какое-то нереальное приглашение, чтобы отсюда уехать. Такого не было. Были хорошие команды, но финансовая сторона одинаковая или чуть-чуть больше - чуть-чуть меньше, не интересно.

Назвать команды? Ну, в России почти все команды меня приглашали. Потому что я в России играл бы как местный. А про Европу лучше не говорить, много людей, которые ревностно относятся, плохие посты пишут в интернете, неприятно. Поэтому да, у меня было много предложений, но не такие, чтобы меня мотивировали уйти отсюда. "Кайрат", Казахстан. Я хочу и после карьеры здесь жить", - признался Игита.