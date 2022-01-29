"Впечатляющее исключение", или как на Евро-2022 охарактеризовали игру лидера сборной Казахстана

Технический наблюдатель Мато Станкович, который ранее работал с Хорватией на трех континентальных турнирах, выделил роль капитана сборной Казахстана Игиты на Евро-2022, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ресурс отмечает, что самой заметной тенденцией в современном футзале стало радикальное изменение роли вратаря, где в пример выделили подключение к атакам от лидера казахстанцев. Игиту назвали "впечатляющим исключением из общего правила вратарей, сосредоточенных исключительно на остановке ударов или защите".

"Команды внедряют разные системы, используя вратаря в качестве полевого игрока, - комментирует ситуацию Станкович. - Цель состоит в том, чтобы удивить соперников и нарушить их ритм. В то же время задача состоит в том, чтобы сделать это как можно проще и минимизировать риски".

В пример приводят два случая: в матче со Словенией активность привела к пропущенному голу, а с Финляндией - к переломному мячу от вратаря. Был похожий случай и в другом матче - потеря мяча Боснией и Герцеговиной с вратарем в поле позволила Грузии сравнять счет и изменить ход игры.

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Добавим, что после победы Казахстана над Италией и выхода в плей-офф определился его соперник по первому кругу. Главный тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака высказался о потерях перед играми на вылет, а его оппонент из Италии Массимилиано Белларте поделился грустью после вылета с турнира.